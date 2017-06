Hämische Pferde, Katze an der Decke, größter Arsch: Kandidaten für die Cannes-Rolle

Werbe-Fachmedium lässt über 20 Favoriten für die besten Werbefilme abstimmen

Wien – In einer Woche beginnt in Cannes wieder die Suche nach der besten Werbung der Welt. Hundertschaften von Juroren suchen die würdigsten Filme, Sujets und anderen Arbeiten in dutzenden Kategorien für die diesjährigen Cannes-Löwen. Hier ein Vorgeschmack, was es heuer auf die sogenannte "Cannes-Rolle" der besten Werbefilme und in die Löwenränge schaffen könnte.

20 Kandidaten für Löwen in Bronze, Silber, Gold oder gar den Grand Prix hat das Werbe-Fachmedium GunnReport ausgewählt und lässt seine Userinnen und User über sein Spitzenfeld abstimmen. Wir bringen eine Auswahl der Auswahl als Vorgeschmack auf das wichtigste Werbefestival der Welt. In die Gunn-Auswahl haben es keine österreichischen Filme geschafft.

Cannes-Kandidaten



samsung mobile VR für den Strauß – mit "Rocket Man": Leo Burnett und Turner Duckworth für Samsung.

volkswagen Volkswagens lachende Pferde von Grabarz und Parter für den Tiguan mit Anhänger-Parkassistent.

playstation eu Hakuhodo Tokyo lässt für Sony die Katze fliegen – und nicht nur die.

kenzo Ein bisserl spinnen: Kenzo: New Fragrance / My Mutant, Drehbuch und Regie Spike Jonze, Produziert von Humberto Leon undCarol Lim

movistar mx Wie das so ist mit den Identitäten in der digitalen Welt: "Love Story" von Young & Rubicam Mexico für Movistar.

sandy hook promise Worauf keiner achtet: Die Geschichte hinter der Geschichte in "Evan". BBDO New York für Sandy Hook Promise, eine Organisation der Angehörigen von Opfern des Attentats an der Sandy Hook Elementary School im Dezember 2012.

h&m Weihnachten im Zug, frei nach "Grand Budapest Hotel", von Wes Anderson mit Adrien Brody für H&M.

letsopenourworld Woher wir kommen, und wen wir nicht mögen: Monomondo sucht Völkerverständigung per DNA. Agentur: &Co, Kopenhagen.

Donate Life The Worlds Biggest Asshole

advert.ge Das angeblich größte Arschloch der Welt: The Martin Agency für Donate Life.

channel 4 "We're The Superhumans": Der Trailer des britischen Channel 4 für die Rio Paralympics 2016. Entwickelt von der Channel-4-Agentur 4creative und OMD.

(red, 7.6.2017)