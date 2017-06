Britischer Pilot bei Tourist Trophy tödlich verunglückt

Der am Sonntag gestürzte Superbike-Fahrer Davey Lambert erlag im Krankenhaus von Aintree seinen Verletzungen

Douglas (Isle of Man) – Die "Tourist Trophy" auf der Isle of Man hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Der am Sonntag gestürzte Superbike-Fahrer Davey Lambert (48) aus Großbritannien ist am Dienstagabend im Krankenhaus von Aintree seinen Verletzungen erlegen.

Davey Lambert - Isle of Man TT Superbike Race 2017 at Greeba Castle. Rest In Peace big man.

Ride hard 👍🏻✊🏻#IoMTT #TT2017 pic.twitter.com/PGcTvlNZS3 — Mike Astles (@MikeAstles) June 6, 2017

Die seit 1907 auf der Insel zwischen Großbritannien und Irland ausgetragene TT gilt mit bisher über 250 Todesfällen als gefährlichstes Motorrad-Rennen der Welt. (APA/Reuters, 7.6.2017)