ÖVP bremst bei Schulreform, SPÖ sieht "böses Spiel"

Sozialdemokraten werfen dem Koalitionspartner Junktim vor, die ÖVP sieht noch Zeit zum Verhandeln

Wien – Verblüfft, verwundert, enttäuscht: So gaben sich die sozialdemokratischen Spitzenpolitiker am Rande des Ministerrats am Mittwochmorgen. Als Auslöser des Ärgers nannten sie – wie könnte es anders sein – den Koalitionspartner ÖVP. Denn dieser veranstalte rund um die Schulreform "ein böses Spiel" (Klubchef Andreas Schieder).

Es geht um ein Paket, auf das sich SPÖ und ÖVP eigentlich schon im November 2015 geeinigt haben: Kern ist die Ausweitung der Schulautonomie. Danach wurde über den konkreten Gesetzesentwurf monatelang verhandelt, bis mit den Grünen schließlich auch der Beschaffer der nötigen Zweidrittelmehrheit im Parlament bereitstand.

Doch nun, wo "eine geschlossene Front" hinter der Bildungsreform stehe, mache die ÖVP ihre Zustimmung von einem ganz anderen Thema – der Studienplatzfinanzierung – abhängig, kritisiert Kanzleramtsminister Thomas Drozda: "Mit einer neuen ÖVP hat das nichts zu tun. Dabei erinnere ich mich noch an 'Fast geil' und 'High five'."

Worauf der SP-Politiker anspielt: Nach der einstigen Grundsatzeinigung hatte ÖVP-Verhandlungsführer Harald Mahrer, damals Staatssekretär, heute Wissenschaftsminister, mit der damaligen Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek abgeklatscht und die Reform mit dem von Drozda zitierten unkonventionellen Lob versehen.

Mahrer dementiert Junktim

Und heute? Dass die ÖVP der Schulreform nur zustimmen wolle, wenn gleichzeitig die Studienplatzfinanzierung beschlossen werde, sei "ein Gerücht", beteuert Mahrer: Es handle sich um "zwei vollkommen unabhängig zu verhandelnde Themen". Die ÖVP wolle aber noch weiter verhandeln – auch mit der FPÖ. Es wäre besser, zwei Oppositionsparteien an Bord zu haben, und die FPÖ-Forderung nach vorbereitenden Deutschklassen sei legitim. "Hast führt zu schlechten Lösungen," sagt Mahrer: Man habe noch bis zur Nationalratssitzung Ende Juni Zeit.

Die Sozialdemokraten hingegen überlegen, noch heute, Mittwoch, einen Initiativantrag für den Beschluss im Nationalrat einzubringen, um die ÖVP unter Zugzwang zu bringen. "Wir werden großen Druck machen", kündigte Kanzler Christian Kern am Rande eines Treffens mit Lehrlingen im Parlament an und nannte das Vorgehen der ÖVP "Politik nicht von gestern, sondern von vorgestern". Dass Mahrer das von der SPÖ kritisierte Junktim dementiere, kostete ihn einen Lacher: "Das überrascht mich. Wir hatten einen ganz und gar anderen Eindruck." (Gerald John, APA, 7.6.2017)