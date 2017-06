Für den erkrankten Stürmer wurde Sturms Deni Alar nachnominiert

Marc Janko fällt für das WM-Qualifikationsspiel am 11. Juni in Dublin gegen Irland aufgrund einer Angina aus. Für den Stürmer hat Teamchef Marcel Koller Deni Alar (SK Sturm Graz) nachnominiert. Der 27-Jährige trifft heute am Abend im Teamcamp in Wien ein. (red, 7.6.2017)