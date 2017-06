Marc Janko nächster Ausfall im ÖFB-Team

Für den erkrankten Angreifer wurde Sturms Deni Alar nachnominiert

Wien/ Maria Enzersdorf – Die Personalsorgen im österreichischen Fußball-Nationalteam haben sich weiter verschärft. Stürmer Marc Janko fällt für das so wichtige WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF eins) in Irland aus. Der 33-Jährige laboriert an einer Angina, gab der ÖFB am Mittwoch in der Früh bekannt. An seiner Stelle nominierte Teamchef Marcel Koller Deni Alar von Sturm Graz nach.

Noch am Dienstag hatte Janko den Medizincheck bei seinem neuen Klub Sparta Prag absolviert. Für die Vertragsunterzeichnung war der Angreifer am trainingsfreien Tag aus dem ÖFB-Teamcamp in Wien abgereist und in die tschechische Hauptstadt geflogen. Bei seiner Rückkehr hatte der Niederösterreicher bereits Fieber. Teamarzt Richard Eggenhofer diagnostizierte eine Mandelentzündung.

Janko war erst am Sonntag ins Trainingslager in Stegersbach eingerückt. Zwei Tage davor hatte sich der Routinier noch mit einem sehenswerten Treffer in seinem letzten Spiel vom FC Basel verabschiedet. Schon in den vergangenen Tagen hatte Janko allerdings mit leichten Verkühlungssymptomen zu kämpfen. Nun dürfte die Krankheit voll ausgebrochen sein.

Lange Ausfallsliste

Sie kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, hat das ÖFB-Team doch in Irland bereits zahlreiche namhafte Ausfälle zu verkraften. Offensivstar Marko Arnautovic fehlt gesperrt. Die möglichen Alternativen Alessandro Schöpf (Knie) und Marcel Sabitzer (Oberarm) mussten verletzungsbedingt passen.

Dazu kommen eine weitere Sperre von Stefan Ilsanker sowie die Ausfälle der Torhüter Robert Almer (Knie) und Andreas Lukse (Schulter). Die Deutschland-Legionäre Ramazan Özcan und Markus Suttner haben ihre Nationalteam-Karrieren in den vergangenen Monaten beendet, Salzburgs Andreas Ulmer sagte für das Irland-Spiel ab.

Alaba, Lazaro und Schaub im Training

Zumindest von David Alaba gab es in den vergangenen Tagen positive Nachrichten. Der 24-Jährige von Bayern München, der mit Knieproblemen beim Team eingerückt war, trainierte auch am Mittwochvormittag in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf mit der Mannschaft – ebenso wie die nach dem Cupfinale leicht angeschlagenen Valentino Lazaro (Salzburg) und Louis Schaub (Rapid).

Durch Jankos Ausfall dürfte in Dublin wie zuletzt in der WM-Qualifikation im März gegen die Republik Moldau (2:0) Schalkes Guido Burgstaller im Sturmzentrum beginnen. Der 27-Jährige hat in zehn Länderspielen bisher noch kein Tor für Österreich erzielt. Janko dagegen hält als Vierter der ÖFB-Bestenliste bei 28 Teamtreffern in 63 Partien.

Zweite Chance für Alar

Der Goalgetter muss Antibiotika einnehmen. Die Reise nach Irland anzutreten, hätte keinen Sinn gemacht. Janko reiste am Mittwoch aus dem Teamhotel ab, Alar sollte laut ÖFB-Angaben am Abend einrücken. Der 27-Jährige stand zuletzt im Oktober in den WM-Quali-Spielen gegen Wales (2:2) und Serbien (2:3) im Teamkader. Damals war er statt des verletzten Martin Harnik erstmals einberufen worden.

Länderspiel hat Alar bisher noch keines bestritten. In der abgelaufenen Saison verpasste der Angreifer nach seinem Wechsel von Rapid zu Sturm mit 16 Bundesliga-Toren aber nur um einen Treffer den Titel des Torschützenkönigs gegenüber Austrias Larry Kayode. In Österreichs U21 hatte Alar von 2010 bis 2012 zum Stammpersonal gezählt. (APA, 7.6.2017)