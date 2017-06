Auto seit acht Jahren im Parkhaus: Spanierin schuldet 27.900 Euro

Betreiber versuchte bereits 2012 erfolglos an sein Geld zu kommen

Palma de Mallorca – Eine Spanierin schuldet dem Betreiber eines Parkhauses auf Mallorca 27.900 Euro. Grund: Die Frau hatte ihren Wagen, einen dunkelblauen Volvo, im März 2009 in der Inselhauptstadt Palma in einem öffentlichen Parkhaus abgestellt – und dann nie wieder abgeholt.

"Verstaubt, verlassen"

Jetzt, acht Jahre später, stehe das Auto noch immer an der gleichen Stelle, "verstaubt, verlassen, die Reifen sind etwas platt", berichtete die Zeitung "Ultima Hora" am Montag. Der Betreiber ging bereits 2012 vor Gericht, um an sein Geld zu kommen. Damals beliefen sich die Schulden bereits auf 21.600 Euro, von denen die Spanierin den Angaben zufolge aber keinen Cent bezahlte. Auf amtliche Schreiben habe sie nicht reagiert, zum Verhandlungstermin habe sie lediglich ihren Anwalt geschickt, hieß es. Die Schulden wachsen inzwischen weiter.

Es sei auf Mallorca keine Seltenheit, dass Autos nicht mehr abgeholt würden. Auch am Flughafen müssten regelmäßig verwaiste Fahrzeuge beseitigt werden, so das "Mallorca Magazin". (APA, 6.5.2017)