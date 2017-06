Salzburg verlängert mit Xaver Schlager bis 2021

Vertrag mit 21-jährigem Ante Roguljic aufgelöst

Salzburg – Fußball-Double-Sieger Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Talent Xaver Schlager bis Saisonende 2021 verlängert. Dies gaben die Salzburger am Dienstag via Aussendung bekannt. Der aktuell am Fuß verletzte Schlager brachte es in der abgelaufenen Saison auf 13 Bundesliga-, zwei Europa League- und zwei Cup-Einsätze. Außerdem gewann er als Kapitän der U19 die UEFA-Youth League.

Der 19-jährige Schlager spielt seit acht Jahren für die "Bullen", über den FC Liefering schaffte er den Sprung zu den Profis. Sportchef Christoph Freund bezeichnete ihn als "Prototyp eines Spielers, wie wir ihn uns beim FC Red Bull Salzburg wünschen". Man sei davon überzeugt, dass der Mittelfeldspieler künftig eine wichtige Rolle im Team einnehmen werde.

Wie Salzburg weiter vermeldete, wurde der Vertrag mit Ante Roguljic in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Kroate (21) war in der abgelaufenen Saison an die Admira bzw. Wacker Innsbruck verliehen. (APA; 6.6.2017)