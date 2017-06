Von den Besten lernen, zu den Besten werden

Am Master-Lehrgang "International Hospitality and Spa Management" bilden sich Expertinnen und Experten der Hotellerie- und Spa-Branche weiter. Olga Scholl, Managing Partner bei "Live Spa Consulting" in Bulgarien und Teilnehmerin des Lehrgangs, im Interview.

Warum haben Sie sich für den Master-Lehrgang "International Hospitality and Spa Management" entschieden?

Ich arbeite seit 2006 in der internationalen Hotellerie und Spa-Branche und habe das immer genossen. Deswegen entschied ich in meiner Karenzzeit, mich in dem Bereich weiterzubilden. Der Lehrgang und das Curriculum waren genau das, was ich gesucht habe. Ich bin nach wie vor glücklich darüber, dass ich aufgenommen wurde.

Wie wenden Sie das gewonnene Wissen in Ihrem Beruf an?

Meine Studienkollegin Denitsa Kirkova und ich haben die Firma "Live Spa Consulting" 2016 in Bulgarien gegründet. Durch unsere jahrelange Berufserfahrung kennen wir uns in der Hotellerie und Spa-Branche sowie in der Serviceindustrie und dem Eventmanagement gut aus. Im Studium konnten wir unser Wissen vertiefen und neue Perspektiven und Werkzeuge kennenlernen. Wir freuen uns, diese Kenntnisse in unserem Unternehmen anzuwenden und das Netzwerk, dass wir uns im Rahmen des Lehrgangs aufgebaut haben, zu nutzen.

Wem würden Sie den Lehrgang weiterempfehlen?

Expertinnen und Experten im Hotellerie und Spa-Bereich sowie Nachwuchskräften, die neue Perspektiven, mehr Wissen und eine Herausforderung suchen.

Welche Lehrveranstaltungen waren für Sie besonders wertvoll?

Das sind wirklich viele, denn die Lehrveranstaltungen werden von erfahrenen Profis gehalten. Es war ein Vergnügen von den Expertinnen und Experten zu lernen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass sie ihre Zeit und ihr Wissen mit uns geteilt haben.