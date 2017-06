"Monument Valley 2" überraschend erschienen

Zweiter Teil des populären Rätselspiels für iPhone und iPad erhältlich

Hersteller Ustwo hat im Zug Apples Worldwide Developers Conference überraschend den zweiten Teil des stylischen Rätselspiels "Monument Valley" veröffentlicht. In "Monument Valley 2" zeigt Protagonistin Ro ihrem Kind die Welt, in dem Spieler abermals ihren Weg durch wundersame, von M.C. Escher inspirierte Bauwerke finden müssen.

ustwo games Trailer zu "Monument Valley 2"

Populärer Auftritt

Der erste Teil entwickelte sich im Veröffentlichungsjahr 2014 zu einem der erfolgreichsten neuen Mobile-Games und erhielt später noch Auftrieb durch Apples Game of the Year-Award sowie eine prominente Produktplatzierung in der Politserie "House of Cards".

"Monument Valley 2" fungiert als eigenständiges Werk und nicht als direkte Fortsetzung, wodurch neue Spieler nicht den ersten Teil gespielt haben müssen, um sich auszukennen. Erschienen ist es um 4,99 Euro für iPhone und iPad (ab iOS 9). (red, 6.6.2017)