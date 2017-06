Privater Dragon-Raumfrachter an der Raumstation angedockt

Kosmische Premiere: Erstmals war eine bereits benutzte Raumkapsel im Einsatz

Washington – Mit dem privaten Raumfrachter Dragon hat erstmals eine bereits benutzte Raumkapsel an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Zwei Astronauten der US-Raumfahrtbehörde NASA, Jack Fischer und Peggy Whitson, fingen den Dragon am Montag mithilfe des Roboterarms der ISS ein und befestigten ihn an der Raumstation, wie die NASA mitteilte.

Die Kapsel war am Samstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida an Bord einer Falcon-9-Rakete gestartet. Der Transporter der Betreiberfirma SpaceX bringt rund 2.700 Kilo Nachschub für die ISS-Besatzung und Ausrüstung für mehrere wissenschaftliche Experimente mit. Es ist der 11. Transportflug von SpaceX für die US-Raumfahrtbehörde NASA. (APA, 6. 6. 2017)