T-Mobile schafft die Roaminggebühren etwas früher ab

Telefonie/SMS/MMS im EU-Ausland wie in Österreich – Datenmengen für Nutzung in der EU

T-Mobile schafft die Roaminggebühren ab. Neue und bestehende T-Mobile und Telering Kunden können bereits ab 12. Juni 2017 im EU-Ausland, sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen, telefonieren und surfen wie Zuhause, so das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung. Offiziell sind die ungeliebten Gebühren ab 15. Juni Gesichte.

Datennutzung

Im Smartphone-Tarif inkludierte Minuten und SMS, auch unlimitierte Mengen, gelten ab 12. Juni im EU-Ausland uneingeschränkt wie im Inland. Ein großer Teil des inländischen Datenvolumens, kann auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten verwendet werden. Wie viel Daten genutzt werden können, darüber wird der Mobilfunker seine Kunden mit der mit der Mai-Rechnung oder auf seinen Webseiten informieren. Die Umstellung erfolgt automatisch.

Datenroaming-Sperre bei Erreichen von 60 Euro

Kunden erhalten eine Hinweis-SMS, sobald 80 Prozent und 100 Prozent ihres Datenvolumens verbraucht sind, danach können Datenpakete erworben oder nach Verbrauch abgerechnet werden. Zum Schutz der Kunden besteht weiterhin eine Datenroaming-Sperre bei Erreichen von 60 Euro, die Kunden selbst aufheben können.

Nur für Benutzer, die in Österreich leben

Damit nur heimische Kunden das Angebot nutzen, hat T-Mobile eine sogenannte "Fair Use Policy" aufgestellt. Demnach gelten die neuen EU-Roaming-Bestimmungen nur für Benutzer, die in Österreich leben. Kunden, die in einem Zeitraum von vier Monaten länger als 60 Tage im EU-Ausland sind und davon mehrheitlich im Ausland telefonieren, SMS verschicken und Daten verwenden, werden per SMS über eine zweiwöchige Frist informiert, bis Roaming-Aufschläge verrechnet werden. Bleibt der Kunde trotzdem weiterhin im EU-Ausland, werden 3,84 Cent pro Minute, 1,2 Cent pro SMS, 0,9 Cent pro MB für EU-Roaming verrechnet. (red, 6.6. 2017)