"World Class": Neue Generation von Riesen-Kreuzfahrtschiffen

Die Schiffe der "World Class" Generation werden die weltgrößte Passagier-Kapazität bieten

Das Kreuzfahrtunternehmen MSC Cruises hat bei der Schiffbaugruppe STX France zwei Megaschiffe der neuen "World Class" bestellt. Sie werden mit Flüssiggas (LNG) betrieben und mit ihren 200.000 BRZ (das steht für Brutto-Raumzahl) die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt sein. Zudem wurden noch Optionen für zwei weitere Neubauten dieser Generation vereinbart.

Bei einer Länge von 330 Metern und einer Breite von 47 Metern werden die Schiffe der neuen "World Class" über 2.760 Kabinen verfügen und somit bei maximaler Auslastung Platz für bis zu 6.850 Passagiere bieten – mehr als jedes andere Kreuzfahrtschiff auf den Weltmeeren. Die Auslieferung wurde für die Jahre 2022 und 2024 festgelegt. Die beiden Optionen könnten dann 2025 und 2026 Realität werden.

Mehr Platz, mehr Balkonkabinen

Das futuristische "Y-Design" soll für fantastische Meerblicke und einen erhöhten Anteil an Balkonkabinen sorgen. Der G-Bug, der in einem 90-Grad-Winkel vertikal angebracht ist, wurde designt, um die Stabilität und die Hydrodynamik zu verbessern und so den Komfort für die Gäste zu steigern. Weitere Neuheiten sind beispielsweise ein Panorama-Heck und eine Glaspool-Lounge.

Für STX France ist die neue "World Class" bereits die vierte Schiffsgeneration, die seit dem Beginn des Jahrtausends für MSC Cruises entwickelt wurde. Insgesamt hat die Weft bereits 13 Kreuzfahrtschiffe für die Reederei gebaut – und bis zum Jahr 2024 kommen nun noch sieben weitere Schiffe dazu. (red, 6.6.2017)