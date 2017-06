SC Ritzing zieht sich aus Regionalliga Ost zurück

Obmann Reiszner: "Die Verfolgung durch diverse Ämter hat mich manchmal an die Hexenverfolgung erinnert"

Ritzing/Wien – Der in den vergangenen Jahren vergeblich auf den Sprung in die Erste Liga hoffende SC Ritzing zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der Regionalliga Ost zurück. Wie Obmann Harald Reiszner gegenüber der "Krone" (Dienstag-Ausgabe) erklärte, will der Fußball-Verein künftig in der Burgenlandliga spielen. Der burgenländische Landesverband muss dies aber noch absegnen.

Ritzing bewarb sich seit 2014 um die Lizenz für die zweithöchste Spielklasse, scheiterte aber zumeist schon im ersten Anlauf. Heuer zog der SC seinen Antrag zurück. Reiszner meinte über die Gründe für den Rückzug: "Die Verfolgung durch diverse Ämter hat mich manchmal an die Hexenverfolgung erinnert. Ich bin seit 1993 beim Verein, betreibe den Klub als Hobby. Wie man teilweise behandelt wird, spottet jeder Beschreibung." Er werde künftig kürzertreten. (APA, 6.6.2017)