Heftiges Hagelgewitter zog über Stadt Salzburg

Berufsfeuerwehr musste am Montag fünf Mal ausrücken – Am Dienstag werden österreichweit weitere Unwetter erwartet

Salzburg – Nach einem kurzen Hagelgewitter mit heftigen Niederschlägen am Montagabend ist die Berufsfeuerwehr in der Stadt Salzburg insgesamt fünf Mal ausgerückt, um Wasser aus Kellern und einer Erdgeschoßwohnung zu pumpen. Schäden durch die bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörner seien aber nicht gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr am Dienstag zur APA.

"Das waren Einsätze, wie sie nach starken Regenfällen häufig vorkommen." Das Gewitter konzentrierte sich auf die Landeshauptstadt. Die ersten Meldungen gingen bei der Feuerwehr gegen 20 Uhr, die letzten eine halbe Stunde später ein.

Am Dienstagnachmittag kündigen sich in weiten Teilen Österreichs im Zuge einer massiven Kaltfront weitere Unwetter an. Man muss mit schweren Gewittern, die Starkregen, schweren Sturm und großen Hagel bringen können sowie von Oberösterreich bis ins östliche Flachland mit teils orkanartigen Sturmböen rechnen. Im Süden und Westen wird es zudem sehr stark regnen, auch kleinräumige Überflutungen und Muren sind möglich. (APA, red, 6.6.2017)