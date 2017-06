Lieferriese Delivery Hero will an die Frankfurter Börse

Das Berliner Unternehmen kündigte einen Börsengang in nächsten Monaten an

Frankfurt – Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero drückt bei seinen Börsenplänen aufs Tempo. Das Berliner Startup-Unternehmen ("Lieferheld", "Foodora", "Pizza.de") kündigte am Montag einen Börsengang in den nächsten Monaten an. Das defizitäre Unternehmen selbst will mit der Ausgabe neuer Aktien rund 450 Millionen Euro einnehmen. Darüber hinaus könnten die Altaktionäre weitere Aktien ausgeben. Ein Insider hatte Reuters vor wenigen Wochen gesagt, insgesamt könne der Börsengang bis zu einer Milliarde Euro schwer werden, je nachdem wie viele Aktien der Großaktionär Rocket Internet auf den Markt wirft. Der Berliner Start-Up-Investor hält den Angaben zufolge rund 35 Prozent an Delivery Hero. Der südafrikanische Technologie- und Infrastruktur-Investor Naspers besitzt rund zehn Prozent.

"Der Gang an die Börse wird uns ermöglichen, das Unternehmen weiterzuentwickeln und uns zusätzliches Kapital verschaffen, um unsere Führungsposition im Markt für Essensbestellung und -lieferung weiter auszubauen", sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg. Im vergangenen Jahr steigerte das 2011 gegründete Unternehmen seinen bereinigten Umsatz um 71 Prozent auf 347 Millionen Euro, der bereinigte operative Verlust (Ebitda) verringerte sich auf 116 Millionen Euro von 175 Millionen Euro im Jahr 2015. Delivery Hero liefert Menüs an mehr als 150.000 Restaurants aus.

Börsengang vor der Sommerpause

Einen Teil der Erlöse will Delivery Hero verwenden, um den Kaufpreis für den Essens-Lieferdienst Carriage aus Kuwait zu bezahlen. Der Zukauf war Ende Mai angekündigt worden. An die Frankfurter Börse begleitet wird das Unternehmen federführend von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citi. Der Börsengang dürfte noch vor der Sommerpause am IPO-Markt erfolgen. In der Regel folgt eine Erstnotiz rund vier Wochen nach der detaillierten Ankündigung entsprechender Pläne. (Reuters, 6.6.2017)