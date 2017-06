Olympiasieger Ma Long zum zweiten Mal Einzel-Weltmeister

4:3-Sieg im Düsseldorfer Endspiel gegen chinesischen Landsmann Fan Zhendong

Düsseldorf – Der Weltranglisten-Erste Ma Long hat am Pfingstmontag in Düsseldorf seinen WM-Titel im Tischtennis-Einzel mit Erfolg verteidigt. Der Goldmedaillengewinner von Suzhou in China 2015 besiegte im Endspiel seinen als Nummer zwei gesetzten Landsmann Fan Zhendong 4:3 (-7,6,3,8,-5,-7,10), indem er seinen zweiten Matchball verwertete. Im fünften Satz war Ma bereits mit 7:9 in Rückstand gewesen.

Es ist sein dritter großer Titel en suite, da er im vergangenen August in Rio de Janeiro auch Olympia-Gold geholt hatte. Mit Fang Bo 2015 und Zhang Jike hat der 28-Jährige auch in den beiden anderen Finali einen Landsmann besiegt. (APA, 5.6.2017)

Ergebnis der Tischtennis-Weltmeisterschaften in Düsseldorf vom Montag:

Herren-Einzel, Finale:

Ma Long (CHN-1) – Fan Zhendong (CHN-2) 4:3 (-7,6,3,8,-5,-7,10)