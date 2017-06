Vier Todesopfer durch Schüsse in Orlando

Täter erschoss sich selbst

Orlando – In Orlando im US-Bundesstaat Florida sind am Montag vier Personen durch Schüsse in einem Gewerbegebiet ums Leben gekommen. Der Schütze, laut dem Büro des Sheriffs von Orange County ein "unzufriedener Ex-Mitarbeiter", habe sich in der Folge selbst erschossen. Eines der vier Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Four dead at scene of business. One victim died at hospital. Shooter killed himself. Suspect 45 years old. Disgruntled former employee — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017

Laut Medienberichten soll sich die Tat auf dem Gelände einer Firma für Wohnmobil-Teile zugetragen haben. Der 45-Jährige habe laut Polizei aus persönlichen Beweggründen gehandelt. Ihm sei gekündigt worden, woraufhin er mit einer Schusswaffe und einem Messer an seinen früheren Arbeitsort zurückgekehrt ist und das Feuer auf ehemalige Arbeitskollegen eröffnet hat. Bei den Toten handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Sieben weitere anwesende Mitarbeiter haben den Angriff unverletzt überlebt.

Man könne den Vorfall nicht dem "globalen Terrorismus" zuordnen, hieß es von der Polizei. Fast genau vor einem Jahr, am 12. Juni 2016, waren in einem Nachtklub in Orlando 49 Menschen durch Schüsse getötet worden. Der Angriff hatte sich gegen Homosexuelle gerichtet und gilt als folgenschwerstes Attentat in den Vereinigten Staaten seit den Anschlägen vom 11. September 2001. (APA, dpa, red, 5.6.2017)