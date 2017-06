Wiener Juwelier über Loch zu Nachbarlokal bestohlen

Polizei nannte aufgrund laufender Ermittlungen noch keine Details

Wien – Über ein Loch in der Wand eines angrenzenden Restaurants hindurch haben unbekannte Täter am Pfingstsonntag einen Einbruch in ein Juweliergeschäft am Stubenring in Wien-Innere Stadt durchgeführt. Polizeisprecher Harald Sörös bestätigte gegenüber der APA entsprechende Medienberichte vom Montag. Weitere Details wurden aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben.

Den Berichten zufolge wurde das Loch zu den Räumlichkeiten des Juweliers in eine Wand der Toiletten-Anlage des auf lateinamerikanische Küche spezialisierten Restaurants gebohrt. Angaben über entwendete Wertgegenstände und die Schadenshöhe lagen am Montagnachmittag nicht vor. (APA, 5.6.2017)