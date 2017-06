Swap-Prozess in Salzburg gestartet: "Verzockt, verschoben, vertuscht"

Staatsanwalt wirft Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden, Ex-Landesrat Othmar Raus und einigen Beamten Beitrag zur Untreue vor

Salzburg – Es sei "kein leichter Morgen heut", sagte der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden, als er am Dienstagmorgen mit dem Fahrrad beim Ersatzquartier des Landesgerichts Salzburgs ankam. Der Medienandrang ist groß beim Auftakt zum Prozess eines weiteren kleinen Teilbereichs des Salzburger Finanzskandals. Erstmals sitzen neben der ehemaligen Budgetreferatsleiterin Monika Rathgeber, die bereits zum dritten Mal vor Gericht steht, auch Politiker auf der Anklagebank. Dem Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ), dem ehemaligen Finanzlanderat Othmar Raus (SPÖ) und mehreren Beamten wird vonseiten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft der Beitrag zur Untreue vorgeworfen.

"Die Geschichte ist im Kern ganz einfach", erklärte Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic in seinem Eröffnungsplädoyer. Der Sachverhalt lasse sich auf drei Wort reduzieren: "Verzockt, verschoben, vertuscht." Das Land Salzburg habe im Jahr 2007 sechs negativ bewertete Zinsswaps von der Stadt übernommen. Dabei sei ein Schaden von 4,9 Millionen Euro entstanden. "Das Land hat eigentlich fünf Millionen Euro an die Stadt verschenkt. Eine Gegenleistung war geradezu 'part of the game', nicht zu bezahlen", betonte der Staatsanwalt. Bei einem Gespräch zwischen Schaden und Raus sei laut Anklage der Swap-Deal vereinbart worden.

Vertuscht mit Sprachregelung

"Schon während der Übertragung war ihnen bewusst, dass das strafbar ist, deshalb wurden die wahren Motive auch den Banken gegenüber verschwiegen", sagte Adamovic. Es gebe keinen schriftlichen Vertrag, keine schriftliche Verfügung und auch der Gemeinderat sei sehr unzureichend informiert worden, betonte der Staatsanwalt. Diesem sei erst im Dezember in einem Amtsbericht untergeschoben worden, dass die Derivate ohne Verlust aufgelöst wurden. "Die Übertragung an das Land ist ganz bewusst nicht erwähnt worden", sagte Adamovic. Es sei per E-Mail sogar eine eigene Sprachregelung vereinbart worden, wenn Nachfragen zu den Swaps gestellt werden würden.

Der Oberstaatsanwalt gab in seinem Plädoyer noch einen Crashkurs zum Delikt der Untreue und zu Zinsswaps, um die Schöffen für den Prozess zu rüsten. Er betonte, so kompliziert, wie die Verteidiger das darzustellen versuchen, sei die Sache nicht.

Rathgeber geständig

Rathgebers Verteidiger Thomas Payer fasste sich kurz: "Meine Mandantin ist geständig im Sinne der Anklage." Sie werde sich nicht an den gegenseitigen Beschuldigungen beteiligen. Sie habe die Übertragung mit unterzeichnet, diese sei auf eine politische Einigung im Vorfeld zurückzuführen. Sie habe in einer untergeordneten Rolle mitgewirkt und hatte Kenntnis des negativen Barwerts der Derivate. Payer erklärte auch den Hintergedanken der Übertragung bei seiner Mandantin, wie ihn Rathgeber bereits im Untersuchungsausschuss zu der Causa aussagte: Die vonseiten der Stadt ins Treffen geführten Klagen von Banken hätten dazu gedient, das Land unter Druck zu setzen.

Gutachterzweifel und Platzproblem

Bereits vor der Aufnahme der Personalien der Angeklagten gab es einen Antrag von Verteidiger Stefan Eder, den Gutachter Christian Imo nicht an der Verhandlung teilnehmen zu lassen. Dieser habe für die Staatsanwaltschaft ein Gutachten geschrieben, für das er als Anwalt nicht qualifiziert sei. Zudem habe er sehr einseitig Beweise aufgenommen. "Er ist ein Erfüllungsgehilfe der Staatsanwaltschaft", betonter Eder. Seinem Antrag, Imo als Gutachter abzulehnen, schlossen sich zwei weitere Verteidiger an. Der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Anna-Sophia Geisselhofer wies den Antrag ab. Auch die Beiziehung eines Privatgutachters wurde abgelehnt. Eder rügte diese Entscheidung als rechtswidrig.

Die beengten Raumverhältnisse des Ausweichquartiers des Landesgerichts in der Weiserhofstraße führen dazu, dass sich der Schöffensenat nicht zur Beratung von Anträgen zurückziehen kann. Deshalb müssen alle übrigen Verhandlungsteilnehmer regelmäßig den Saal verlassen. Der Prozess ist auf 19 Tage bis zum 28. Juli anberaumt. Am Mittwoch soll mit der Einvernahme der Angeklagten begonnen werden.

Vorgezogene Wahl bei Verurteilung

Der Prozess steht besonders im öffentlichen Interesse, da er auch ein politisches Nachspiel nach sich ziehen kann. Wird Bürgermeister Schaden verurteilt – wenn auch vorerst einmal nicht rechtskräftig –, wird er wohl sein Amt zur Verfügung stellen. Dann kommen auf die Stadt-Salzburger vorgezogene Bürgermeisterneuwahlen zu.

Schaden selbst hat die Anschuldigung stets zurückgewiesen und betont, das Geschäft sei auf Betreiben des Landes zustande gekommen. Auch Absprachen zwischen ihm und dem damaligen Finanzreferenten des Landes Raus habe es nie gegeben. Schaden hat im bisherigen Ermittlungsverfahren die Aussage verweigert. Mit seinem Pressesprecher und seinem Anwalt hat er jedoch vor der Verhandlung ein Pressegespräch gegeben. (Stefanie Ruep, 6.6.2017)