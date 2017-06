Deutscher kam bei Alpinunfall in Tirol ums Leben

Weiterer Wanderer wurde schwer verletzt

Jungholz – Im Gebiet des Sorgschrofens in Jungholz (Bezirk Reutte) ist ein 24-jähriger deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Seine Leiche wurde am Sonntag zu Mittag 265 Meter unterhalb des Sorgschrofens von einer Wandergruppe gefunden. Ein weiterer Deutscher, der offenbar mit dem 24-Jährigen unterwegs war, wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert.

Eine Wandergruppe aus Deutschland hatte am Samstag eine private Feier auf einer Alm im Gebiet des Sorgschofens veranstaltet. Gegen 15 Uhr stießen der 24-jährige Deutsche und sein 23-jähriger Begleiter hinzu. Diese hielten sich bis zum Abend bei der Gruppe auf, wobei laut Polizeiaussendung auch Alkohol konsumiert wurde.

Nächtliche Bergtour

Um 20.30 Uhr entschieden sich die jungen Männer dann zu einer nächtlichen Bergtour und verließen die Alm in Richtung Sorgschrofen. Ein Mitglied der Gruppe versuchte das Duo später telefonisch zu erreichen, was ihm aber nicht gelang. In den späteren Abendstunden verließ die Gruppe ebenfalls die Alm in Richtung Wertach.

Am Sonntagvormittag organisierte ein Gruppenmitglied laut Polizei eine Suchaktion, nachdem immer noch kein Telefonkontakt zu den beiden Männern möglich war. Um 13.30 Uhr fand die Gruppe schließlich den Leichnam des 24-Jährigen.

Nach Verständigung und Eintreffen der deutschen Bergwacht traf man bei der Talstation der Jungholzer Lifte auf den schwer verletzten 23-Jährigen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Kempten verbracht und stationär aufgenommen. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden, eine Befragung des verletzten Deutschen war noch nicht möglich. (APA, 5.6.2017)