IS beansprucht Anschlag in London für sich

Britsche Premierministerin May kündigt härtere Gangart gegen islamistischen Extremismus an – Wahlkampf soll ab Montag wieder aufgenommen werden

London – Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat den Anschlag von London für sich reklamiert. "Eine Einheit von IS-Kämpfern hat den gestrigen Angriff in London ausgeführt", teilte der IS am Sonntag über sein Sprachrohr Amak mit. Bei dem Anschlag am Samstagabend waren sieben Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Die drei Angreifer fuhren mit einem Kleintransporter auf der London Bridge in eine Menschenmenge und attackierten dann Passanten willkürlich mit Messern. Sie wurden schließlich von Polizisten erschossen.

Es war das dritte Mal in weniger als drei Monaten, dass Großbritannien von einem Anschlag erschüttert wurde. Premierministerin Theresa May kündigte eine härtere Gangart gegen den islamistischen Extremismus an. "Wir können und dürfen nicht so tun, als könne alles so weitergehen wie bisher", sagte die Konservative am Sonntag in einer Rede vor ihrem Regierungssitz in der Downing Street. "Genug ist genug." Der IS hatte am Samstag seine Anhänger aufgerufen, während des islamischen Fastenmonats Ramadan "Kreuzfahrer" mit Lastwagen, Messern oder Feuerwaffen anzugreifen.

Polizei in Alarmbereitschaft

Bei Razzien in den frühen Morgenstunden seien am Montag im Osten von London "mehrere Menschen" festgenommen worden. Anti-Terror-Einheiten hätten dort zwei Immobilien durchsucht. Die Ermittlungen würden liefen weiter, gab die Polizei bekannt. Zuletzt hatte sie von bisher zwölf Festnahmen gesprochen.



Die Wahl für das britische Unterhaus soll wie geplant am Donnerstag stattfinden. Der Wahlkampf wurde zunächst unterbrochen, soll aber am Montag fortgesetzt werden.

Die Polizei kündigte eine erhöhte Polizeipräsenz für London an. Die stärkeren Sicherheitsmaßnahmen galten auch für ein Benefizkonzert für die Opfer und Familien des Anschlags von Manchester, das am Sonntagabend in der nordenglischen Metropole stattfand. Zu Beginn der Veranstaltung gedachten die 50.000 Fans mit einer Schweigeminute der 22 Toten von Manchester und der Opfer von London. Bei dem Konzert traten neben Ariana Grande, nach deren Konzert sich vor knapp zwei Wochen der Anschlag in Manchester ereignete, auch Popgrößen wie Take That, Robbie Williams, Coldplay, Liam Gallagher, Pharrell Williams, Katy Perry und Justin Bieber auf. (Reuters, 5.6.2017)