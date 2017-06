Nashville verkürzt in Finalserie auf 1:2

5:1-Erfolg gegen Pittsburgh Penguins

Nashville (Tennessee) – Die Nashville Predators haben im dritten Stanley-Cup-Finale gegen die Pittsburgh Penguins den ersten Sieg eingefahren. Das NHL-Team aus Tennessee gewann am Samstag (Ortszeit) deutlich mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) und verkürzte in der "Best-of-Seven"-Serie auf 1:2. Die vierte Begegnung wird am Montag (Ortszeit) erneut in Nashville ausgetragen.

Jake Guentzel (3. Minute) brachte den Titelverteidiger in Führung, Roman Josi (26.), Frederick Gaudreau (27.), James Neal (40.), Craig Smith (45.) und Mattias Ekholm (54.) drehten die Partie. (APA, 4.6.2017)