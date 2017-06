Ariana Grande tritt bei Benefizkonzert auf

Zeichen gegen Terror zwei Wochen nach Anschlag

London – Zwei Wochen nach dem Anschlag von Manchester wollen US-Sängerin Ariana Grande und zahlreiche Musikerkollegen am Sonntag (20.15 Uhr) mit einem großen Benefizkonzert in der britischen Stadt ein Zeichen gegen den Terror setzen. Neben Grande werden unter anderen Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyris und Coldplay bei "One Love Manchester" auftreten.

Außerdem wird ein gemeinsamer Auftritt von Robbie Williams und Take That erwartet. Die 50.000 Eintrittskarten für das Mega-Konzert auf dem Kricketgelände von Old Trafford waren in weniger als 20 Minuten ausverkauft. Der Erlös der Veranstaltung geht an einen Hilfsfonds, den die Stadt Manchester und das Rote Kreuz für die Opfer des Anschlags eingerichtet haben. Bei einem Konzert Grandes am 22. Mai hatte ein Attentäter mit einer Bombe 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

Konzertbesucher, die vor zwei Wochen in der Manchester Arena dabei waren, konnten kostenlose Eintrittskarten für "One Love Manchester" bekommen. Das Konzert soll auch im Radio und im Fernsehen übertragen werden. Ariana Grande war bereits am Freitag nach Großbritannien zurückgekehrt und hatte Fans, die bei dem Anschlag verletzt worden waren, im Krankenhaus besucht. (APA, 3.6.2017)