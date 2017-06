500 Steaks, 180 Schnitzel und 20 Grillhendl in Tirol gestohlen

Fleisch war für Schwoicher Pfingstfest gedacht

Schwoich (APA) – 500 Steaks, 180 Schnitzel und 20 Grillhendl sind in der Nacht auf Samstag in Schwoich in Tirol (Bezirk Kufstein) gestohlen worden. Wie die Polizei berichtete, hatten bisher unbekannte Täter einen versperrten Kühlanhänger aufgebrochen und daraus sieben Plastiktransportwannen entwendet.

Das Fleisch war portioniert, vakuumiert und in einzelne Portionen abgepackt. Es war für das Pfingstfest in Schwoich gedacht. Der Diebstahl dürfte sich zwischen Freitag 22.30 Uhr und Samstag 9.45 Uhr ereignet haben. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise. (APA, 3.6.2017)