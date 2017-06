Marc Janko verabschiedet sich mit 13. Saisontor aus Basel

Schweizer Meister erzielte neuen Punkte- und Torrekord – Friedlicher Platzsturm für Präsident Heusler

Basel – Marc Janko hat in seinem wohl letzten Spiel in der Schweizer Super League ein ziemlich fesches Tor erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer traf beim 4:1-Sieg des FC Basel in der letzten Runde gegen St. Gallen in der 92. Minute zum 4:1-Endstand, nachdem er in der 91. Minute eingewechselt worden war. Der 33-Jährige wird den Verein im Sommer nach zwei Spielzeiten verlassen. 2016/17 erzielte er 13 Saisontore.

Der FC Basel, der bereits als Meister festgestanden war, beendete die Liga mit 86 Punkten und 17 Zählern Vorsprung auf Verfolger Young Boys Bern. Der Double-Gewinner toppte damit den eigenen Punkterekord aus dem Jahr 2004 um einen Zähler. Zusätzlich wurde auch der eigene Torrekord verbessert. Hatten die Basler die Bestmarke 2010 auf 90 Treffer gelegt, erzielten sie in dieser Saison noch zwei Tore mehr.

Abzüge in der Stilnote holte sich der FCB mit einem allerdings friedlichen Platzsturm der eigenen Fans vor Anbruch der Schlussviertelstunde. Mit einem Banner verabschiedete sich die Fankurve vom scheidenden Präsidenten Bernhard Heusler. Heusler und die Basler Spieler applaudierten.

Young Boys Bern, der vom Vorarlberger Adi Hütter trainierte Vizemeister, bezwang Lausanne-Sport zum Abschluss vor eigenem Publikum 2:0. (APA/sda, 3.6.2017)