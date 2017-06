Kurdenmiliz will Offensive auf Rakka binnen Tagen starten

Laut Angaben der Kurdenmiliz haben die Truppen bereits die Außenbezirke der Stadt erreicht

Beirut – Die Offensive auf die syrische IS-Hochburg Rakka soll nach Angaben der Kurdenmiliz YPG in den kommenden Tagen beginnen. "Die Truppen haben die Außenbezirke der Stadt erreicht, und die Hauptoperation wird in den nächsten Tagen starten", sagte der Sprecher der Miliz, Nuri Mahmud, der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag am Telefon. Hinter der Offensive stehen die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), die kurdische und arabische Milizen vereinen und von den USA und der Anti-IS-Koalition unterstützt werden. Rakka gilt als Hauptstadt der Extremistenmiliz IS in Syrien.

Die syrische Armee erklärte unterdessen, sie habe gebirgiges Territorium östlich der Straße von Damaskus nach Aleppo vom IS zurückerobert. Außerdem hätten die Regierungstruppen 22 Dörfer und Gehöfte nahe Maskaneh eingenommen, der letzten größeren Stadt in der Hand des IS in der Provinz Aleppo. Sollte Maskaneh fallen, könnten die von Russland unterstützten syrischen Truppen bis an die Grenze der Provinz Rakka vorstoßen, die großteils unter Kontrolle der von den USA unterstützten Milizen ist, die gegen den IS und gegen die syrische Regierung kämpfen. (Reuters, 3.6.2017)