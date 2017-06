Syrien-Gespräche sollen Mitte Juni in Astana weitergehen

Die nächste Runde der Gespräche ist laut der Nachrichtenagentur RIA für 12. und 13. Juni geplant

Astana – Die Syrien-Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana sollen einem Agenturbericht zufolge Mitte Juni in die nächste Runde gehen. "Wir haben eine Einladung erhalten, an den Gesprächen in Astana teilzunehmen, die vom 12. bis 13. Juni stattfinden werden", sagte der syrische Botschafter in Moskau, Riad Haddad, der Nachrichtenagentur RIA zufolge am Samstag.

Anfang Mai hatten sich Russland, der Iran und die Türkei in Astana auf die Einrichtung von Sicherheitszonen für Zivilisten verständigt. (APA,Reuters, 3.6.2017)