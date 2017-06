Zhang Jike scheitert bei Tischtennis-WM

Niederlage gegen Südkoreaner Lee Sang-su besiegelt Aus des chinesischen Doppelweltmeisters

Düsseldorf – Chinas Tischtennis-Star Zhang Jike ist bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf schon in der Runde der besten 32 ausgeschieden. Der 29-jährige Olympiasieger von 2012 und Weltmeister der Jahre 2011 und 2013 scheiterte am Freitag als Nummer vier der Weltrangliste mit 1:4 an Lee Sang-su. Der südkoreanische Mixed-WM-Zweite von 2013 ist im Welt-Ranking 16 Plätze hinter dem Chinesen eingestuft.

Bei den Damen setzten sich im Viertelfinale fast ausnahmslos die Favoritinnen durch. Wenig Mühe hatten mit Ding Ning und Liu Shiwen, die beiden Topgesetzten aus China setzten sich jeweils mit 4:1-Siegen durch. Auch Zhu Yuling (CHN-3) stieg ins Halbfinale auf.

Nicht unbedingt erwartbar war dagegen das Out von der Turnier-Nummer-vier, Feng Tianwei aus Singapur, die gegen Miu Hirano sang- und klanglos 0:4 ausschied. An der 17-jährigen Japanerin war die Konkurrenz aus China schon im April bei den Asien-Meisterschaften in Wuxi verzweifelt. Hirano gewann dort als bisher jüngste Spielerin den Einzeltitel.