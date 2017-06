Jean-Louis Trintignant: Besuch eines scheuen Minimalisten

Auf dem Filmfestival Cannes sah man Jean-Louis Trintignant unlängst in Michael Hanekes jüngstem Film "Happy End" als des Lebens überdrüssigen Patriarchen. Auf Einladung des Regisseurs und der Wiener Filmakademie ist der 86-jährige Star-Akteur nun in Wien zu Gast – am Samstag kommt er auch ins Filmmuseum, wo Bernardo Bertoluccis "Il Confomista" und Hanekes "Amour" laufen werden. (kam, 2.6.2017)

