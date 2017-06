Jesolo investiert in selbstöffnende Sonnenschirme mit App-Steuerung

Badeanstalt setzt auf umweltfreundliche Technologie

Die Bademeister an den Stränden Jesolos dürften im Sommer weniger zu tun haben. Die Adria-Badeortschaft bei Venedig investiert in selbstöffnende Sonnenschirme, die mit Solarenergie funktionieren. Nach einer Testphase mit 400 Sonnenschirmen im vergangenen Jahr setzt die Badeanstalt "Manzoni" jetzt komplett auf Sonnenenergie. Alle 2.000 Sonnenschirme werden sich von jetzt an selbst öffnen.

Ab Samstag

Die Einweihung der ersten italienischen Badeanlage mit selbstöffnenden Sonnenschirmen ist am Samstag geplant, hieß es in einer Presseaussendung. Mit einem Fernbedienungssystem, das auch per Smartphone getätigt werden kann, können die Kunden der Badeanstalt die Schirme selbst aktivieren. Gleichzeitig können bis zu 4.000 Sonnenschirme geöffnet oder geschlossen werden. Die Technologie "Solex", dank der die Sonnenschirme aktiviert werden können, soll patentiert werden. Gerechnet wird, dass weitere Badeanlagen in Jesolo bald auf die selbstöffnenden Schirme setzen werden. (APA, 2.6.2017)