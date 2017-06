Salzburg: Sechs Flugzeuginsassen erlitten Rauchgasvergiftung

Rauch in Cockpit nach dem Start – Maschine musste kurz nach dem Start wieder am Salzburg Airport landen

Salzburg – Am Flughafen Salzburg ist es am Freitagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Ersten Informationen zufolge hat es im Cockpit eines kleineren Flugzeuges kurz nach dem Start zu rauchen begonnen. Die Maschine ist umgekehrt und wieder auf dem Airport gelandet. Sechs der sieben Personen an Bord dürften dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten haben, sagte ein Sprecher des Roten Kreuzes. Die Verletzten wurden in die Notaufnahme des Landeskrankenhauses gebracht.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Privatjet der Marke Citation, der um 14.30 Uhr von Salzburg aus Richtung Ängelholm-Helsingborg in Schweden gestartet war, sagte Flughafen-Sprecher Alexander Klaus zur APA. An Bord befanden sich zwei Crew-Mitglieder und fünf Passagiere. Kurz nach dem Start sei Rauch im Cockpit aufgestiegen, weshalb die Maschine wieder in Salzburg rückgelandet sei.

Nach einer ersten Rückmeldung habe es sich um eine Beschädigung am linken Triebwerk gehandelt, sagte Klaus. Die Einweisung in das Krankenhaus sei eine reine Kontroll- und Sicherheitsmaßnahme. Laut Polizei dürfte es sich um keine schweren Verletzungen handeln.

Die Maschine wurde am Flughafen abgestellt, unter das linke Triebwerk wurde eine Öl-Auffangwanne gestellt. Der Jet wird laut Airport-Sprecher auch nicht von der Flugunfallkommission untersucht. Ein Techniker werde das Flugzeug durchchecken und reparieren, dann könne es ganz normal wieder starten. (APA, 2.6.2017)