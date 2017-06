HBO sichert sich Seriendebüt von Julia Roberts

Oscarpreisträgerin ist Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin bei "Today Will Be Different"

Los Angeles – Der US-Bezahlsender HBO, Heimat für Erfolgsproduktionen wie "Game of Thrones" und "Girls", hat sich das Seriendebüt von Oscarpreisträgerin Julia Roberts (49, "Erin Brokovich") gesichert. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, entwickelt HBO "Today Will Be Different" als Miniserie. Es ist das erste fixe Serien-Engagement für Roberts, die auch als ausführende Produzentin an Bord ist.

"Today Will Be Different" basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von Maria Semple, die auch das Skript schreibt. Roberts verkörpert Eleanor Flood, die eines Tages beschließt, längst überfällige Alltagsdinge und aufgeschobene Projekte in Angriff zu nehmen – doch Familie und Freunde bringen den Plan durcheinander. Die Geschichte spielt sich an nur einem einzelnen Tag ab. (APA, 2.6.2017)