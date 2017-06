"Need for Speed Payback" angekündigt: Räuber, Cops und Wettrennen

Neuer Teil der Rennspielserie schickt Spieler ins virtuelle Las Vegas

Electronic Arts hat den nächsten Teil seiner Rennspielserie "Need for Speed" angekündigt. "Need for Speed Payback" schickt Hobbyraser in die Unterwelt von Fortune Valley – offenbar inspiriert von Las Vegas. Nachdem die eigene Crew auseinandergerissen wurde, findet man wieder zusammen, um sich am Kartell "House" zu rächen, das die Casinos, Kriminellen und Cops der Stadt beherrscht, heißt es in einer Aussendung des Herstellers. Erscheinen soll der Titel am 10. November für Windows-PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Wetten auf Rennen

Spieler können in die Rollen der Protagonisten Tyler, Mac und Jess schlüpfen, um einer Vielzahl von Herausforderungen und Events zu meistern. Jeder Fahrer muss Rennen, Missionen und Herausforderungen bewältigen, um sich den Respekt der Underground-Szene des Valley zu verdienen. Nur so könne man am finalen Rennen teilnehmen und das House letzten Endes zu Fall bringen.



Entwickler Ghost Games verspricht detaillierte Optionen zur Gestaltung und zum Aufmotzen der Gefährte. Rennen und Verfolgungsjagden mit der Polizei führen über die Straßen der Stadt, durch Canyons, Wüsten und über Gebirge. Wie viel man bei jedem Bewerb gewinnt, kann man durch das Setzen von Spielgeld selbst mitbestimmen.

need for speed Trailer zu "Need for Speed Payback"

Raubmissionen

Online kann man mit Freunden fahren und auch gegen sie antreten. Den Entwicklern zufolge soll das Matchmakingsystem Fahrer mit ähnlichem Können zusammenwürfeln. Man kann sich so auch in Raubmissionen und Battles miteinander messen.

In den fünf unterschiedlichen Wagenklassen Rennen, Drift, Offroad, Drag und Flucht soll man aus einer breiten Palette an gewöhnlichen Fahrzeugen und Supersportwagen wählen können. Genauere Infos sollen dann (zw, 2.6.2017)