Baukartell: Justiz ermittelt auch wegen Bestechungsverdachts

Die Ermittlungen rund um verbotene Preisabsprachen in der Straßenbaubranche sind schon recht fortgeschritten – und die Angelegenheit ist wesentlich weitreichender als bisher bekannt. Die Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen rund 200 Beschuldigte, bei 169 von ihnen geht es um Kartellvorwürfe, konkret um den Verdacht auf "wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren" (Paragraf 168b Strafgesetzbuch; StGB). Im Mai gab es zahlreiche Hausdurchsuchungen, für die Beschuldigten gilt – notabene – die Unschuldsvermutung.

Beamte unter Verdacht

Unannehmlichkeiten gibt es aber auch für 27, zum Teil höchstrangige, Beamte, die mit Straßenbauangelegenheiten befasst sind. Sie, aber auch Polizisten, sollen sich bestechen haben lassen, mit Geld, Tankgutscheinen und anderem (Verdacht der "Vorteilsannahme zur Beeinflussung" gemäß Paragraf 306 Absatz 1 StGB). Verteilt hätten die Goodies Mitarbeiter von Bauunternehmen, gegen sieben Personen wird wegen Verdachts auf Bestechung ermittelt.

Unter Verdacht stehen Mitarbeiter (auch solche der Alpine) und rund 40 in der einschlägigen Branche vertretene Bauunternehmen, von den ganz Großen wie Strabag, Teerag Asdag (gehört zum Porr-Konzern), Porr Bau, Swietelsky oder Habau bis hin zu mittleren und kleinen Baugesellschaften – vor allem in Südösterreich. Denn die Projekte im Volumen von rund 100 Millionen Euro finden sich großteils in Kärnten und der Steiermark. (Renate Graber, 2.6.2017)