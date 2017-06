Sanktionieren und Hofieren: Kern streckt Putin die Hand aus

Der Kanzler hofft auf eine schrittweise Rücknahme der Sanktionen, die OMV weitet ihre Russland-Allianz aus

Wenn es um russisch-österreichische Beziehungen geht, steht meist die Wirtschaft im Mittelpunkt. So auch beim Besuch von Bundeskanzler Christian Kern am Freitag in St. Petersburg anlässlich des dortigen Wirtschaftsforums, das Präsident Wladimir Putin als internationale Bühne dient. Im Windschatten des SPÖ-Chefs sind große Unternehmen wie OMV oder ÖBB an einer Vertiefung der Beziehungen interessiert, ebenso der auch in St. Petersburg weilende Wirtschaftskammerchef Christoph Leitl. Kern will als "Türöffner" fungieren, Berührungsängste mit dem sanktionierten Kreml-Reich hat er keine.

Auch wenn der Kanzler immer wieder betont, dass er "eine Rolle in der EU" zu erfüllen habe, also sich an das der Krim-Annexion und dem Konflikt in der Ostukraine geschuldete Embargo hält: Eine Normalisierung der Beziehungen hält Kern für wünschenswert, er setzt sich für eine Reduktion der Maßnahmen Zug um Zug je nach Fortschritt bei den im Minsker Abkommen ausgehandelten Maßnahmen ein. Was unspektakulär klingt, kommt Putin entgegen, widerspricht die österreichische Position doch jener der EU. Letztere beharrt auf der Erfüllung sämtlicher Bedingungen.

Illusion und Unsinn

Wie stark sich Vertreter der österreichischen Wirtschaft für Russland einsetzen, machten sie beim Petersburger Forum deutlich. OMV-Chef Rainer Seele kritisierte die EU-Kommission für die seiner Meinung nach ablehnende Position betreffend die Ostsee-Pipeline Nord Stream II, die ab 2019 mehr russisches Gas nach Deutschland bringen soll. Leitl hält die Sanktionen gar für "Unsinn", wie er sagte. Es war "eine Illusion zu glauben, dass man Russland damit in die Knie zwingt".

Im Hintergrund ist zu hören, dass man eigentlich nur auf einen Anlass wartet, um die Sanktionen zu beenden. Es bedürfe eines "Signals" aus Moskau, um mit einer Zug-um-Zug-Lösung zu beginnen, die übrigens auch von Außenminister Sebastian Kurz forciert wird. Kern kann sich in so einem Fall ein Ende der Beschränkungen im Finanzbereich vorstellen, wie er erklärte. Dass selbst im unrealistischen Fall einer Umsetzung des Minsker Abkommens immer noch der Konflikt wegen der Krim-Besetzung bliebe, stellt für Kern kein Hindernis dar: "Die Krim wird man zur Kenntnis nehmen müssen", meinte der Regierungschef. "Da lehnt sich der Kanzler weit aus dem Fenster", kommentierte ein ungenannt bleiben wollender Diplomat diese Feststellung.

OMV und Gazprom Neft gemeinsam im Iran

Wie intensiv die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Russland trotz der diplomatischen Spannungen sind, hat am Freitag neuerlich die OMV unterstrichen. Sie hat mit der Gazprom-Ölproduktionstochter Gazprom Neft eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Erschließung von zwei Ölfeldern im Iran unterzeichnet, für die sich die Österreicher interessieren. Bei Produktionsstätten, die die Russen im Auge haben, solle sich umgekehrt die OMV beteiligen. Wien – Moskau – Teheran, eine wirtschaftlich wie politisch delikate Achse, hält man sich die russisch-iranische Allianz im Mittleren Osten vor Augen. In "intensiven Gesprächen" befindet sich die OMV überdies mit Gazprom Neft mit dem Ziel, sich an Förderstätten in Russland zu beteiligen. Und dann wäre da noch der geplante Tausch von Aktivitäten zwischen OMV und Gazprom, bei dem die Österreicher Zugang zu einem sibirischen Gasfeld erhalten und im Gegenzug Nordsee-Ölförderstätten an die Russen abtreten wollen.

Das ganze Geschäft hängt allerdings seit geraumer Zeit an Norwegen, das Vorbehalte gegenüber der Gazprom hat. Kern bestätigte in Petersburg und sprach von einer "verhaltenen" Position Oslos. Allerdings hofft der Kanzler auf Bewegung, weil die Investitionen in der Nordsee bereits rückläufig seien. Und auch beim österreichischen Gasnetz mischt Russland mit: Die OMV will die von der Gas Connect Austria betriebenen Pipelines ausbauen, weil der Gastransit durch Österreich wachsen soll – dank Energie aus Russland. (Andreas Schnauder, 2.6.2017)