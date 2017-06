Unbekannter versuchte in Vorarlberg Kinder in sein Auto zu locken

Zehn und elf Jahre alte Buben liefen davon

Bregenz – Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch in Gaißau (Bezirk Bregenz) zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren in sein Fahrzeug zu locken versucht. Er bot den beiden Buben Schokolade an und lud sie ein, in seinen weißen Lieferwagen einzusteigen. Als die beiden Heranwachsenden daraufhin einfach davonrannten, fuhr auch der Mann weg, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall trug sich kurz vor 18.00 Uhr in der Nähe des Fußballplatzes in Gaißau zu. Die Polizei wird dort und in der Umgebung verstärkt Kontrollen durchführen. Für die beiden Buben gab es seitens der Polizei großes Lob für ihr "richtiges Reagieren".

Ebenso prüft die Polizei Fotos eines Mannes, die im Internet auftauchten. Dieser soll Kinder im Erholungsgebiet Rohrspitz fotografiert haben. Ein Zusammenhang mit dem Anlockversuch in Gaißau bestehe mit großer Wahrscheinlichkeit aber nicht. (APA, 2.6.2017)