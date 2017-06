TV- und Radiotipps für Montag, 5. Juni

Über Österreich – Juwele des Landes, Das Halsband der Königin, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Sherlock: Der lügende Detektiv, Schock-Korridor und Aidas Geheimnisse

19.45 REPORTAGE

Re: Portugals umstrittene Drogenpolitik verspricht Hilfe statt Strafe. Nicht alle sind damit einverstanden. Unterwegs mit Junkies, Dealern und Aufklärern.

Bis 20.15, Arte

19.54 DOKUMENTATION

Feierabend: Die Rolle des Glaubens Johannes Silberschneider wird heuer im Jedermann die Rolle des Glaubens verkörpern. Er freut sich darauf: "Es gab in meinem Leben eine längere Phase, in der ich Gott aus den Augen verloren hatte – bis er sich eines Tages in Erinnerung gerufen hat."

Bis 20.05, ORF 2

20.15 PRACHTVOLL

Über Österreich – Juwele des Landes Georg Riha scannt die Schönheiten des Landes aus der Vogelperspektive und liefert atemberaubend schön Bilder und überraschende Ein- und Ausblicke und die lohnende Erkenntnis, dass man bestimmte Dinge ganz neu sehen kann, auch wenn man glaubt, sie schon in- und auswendig zu kennen. Jeweils zwei Folgen heute sowie kommenden Montag. Die einzelnen Miniaturen – jede im Schnitt nur 100 Sekunden lang -, entwickeln durch ihren Rhythmus eine eigenständige Dynamik. Die lyrischen Texte von Felicitas Freise spricht Peter Simonischek: ein Bild von einem Film – im wahrsten Sinne des Wortes. Für die erste Folge fliegt Riha entlang der Donau. Um 21.00 Uhr kreist er über den Gipfeln der Alpen im Westen.

Bis 21.50, ORF 3

20.15 INTRIGANTENSTADL

Das Halsband der Königin (F/USA 2000, Charles Shyer) Jeanne St. Remy de Valois (Hilary Swank) möchte nur eines: Ein wertvolles Halsband, das ihrer Familie vor Jahren enteignet wurde, in ihren Besitz nehmen. Dafür überredet sie Kardinal Louis de Rohan (Jonathan Pryce), Königin Marie Antoinette (Joely Richardson) ebendieses zu schenken. Louis de Rohan möchte nämlich französischer Ministerpräsident werden, Marie Antoinette kann ihn jedoch nicht leiden. Mit dem Halsband hofft er, die Gunst der Königin zu gewinnen.

Bis 22.10, 3sat

20.15 BÖSE BANDITEN

Der Mann, der Liberty Valance erschoss (The Man Who Shot Liberty Valance, USA 1962, John Ford) Der Bandit Liberty Valance (Lee Marvin) terrorisiert eine Kleinstadt. Der junge Rechtsanwalt Stoddard (James Stewart) fordert den Banditen zum Showdown heraus und tötet Liberty Valance. Stoddard wird zur Legende und beginnt eine politische Karriere. Erst Jahre später gesteht Stoddard, dass nicht er, sondern sein Freund Tom (John Wayne) den Banditen tötete. John Ford gelang mit dem Film ein Höhepunkt des Westerngenres.

Bis 22.15, Arte

paramount movies

21.50 SERIE

Sherlock: Der lügende Detektiv (Sherlock – The Lying Detective, GB 2017, Nick Hurran) Nach allerlei privaten Verwerfungen hat der Meisterdetektiv die Nase gestrichen voll, und das ist nicht so dahergesagt. Verflixt und zugekokst geht der gute Sherlock seinen Weg, Freund Watson will ihm vorerst nicht dabei helfen. Teil drei folgt am 11. Juni, wieder auf ORF 1.

Bis 23.20, ORF 1

22.15 PSYCHO

Schock-Korridor (Shock Corridor, USA 1963, Sam Fuller) Ein Reporter schleust sich als Patient in eine psychiatrische Anstalt ein. Was er findet, ist das Bild Amerikas in den Augen Samuel Fullers – schreiende Paranoia. Ein Albtraum, dargestellt von Peter Breck, Constance Towers, Gene Evans, James Best.

Bis 23.55, Arte

23.55 DOKUMENTARFILM

Aidas Geheimnisse (Israel/Kanada 2016) Izak Szewelewicz kommt 1945 im Lager Bergen-Belsen zur Welt, wo nach Kriegsende heimatlose Zivilpersonen, sogenannte Displaced Persons, vorübergehend untergebracht wurden. Er wird zur Adoption freigegeben und nach Israel geschickt. Seine Mutter macht er mit 13 ausfindig. Über die Geschehnisse will Aida aber nicht sprechen. Mit 68 Jahren setzt sich Izak noch einmal mit seiner Herkunft auseinander und deckt mithilfe seiner Familie weitere Familiengeheimnisse auf.

Bis 1.00, Arte