Roaming-Ende: Von Österreich ins Ausland gelten bisherige Preise

Kein Roaming auf Schiffen

Am 15. Juni ist es mit den teuren Roaming-Tarifen in der EU vorbei – allerdings nur dann, wenn man auch Roaming betreibt. Denn telefonieren von Österreich ins Ausland ist kein Roaming, warnt der Handynetzbetreiber "3" vor einem weit verbreiteten Missverständnis. Als Roaming gelten nämlich nur Telefonate und Datenübertragungen im Ausland, eingewählt im Netz des Reiselandes.

Nach und von Griechenland

Wer also von Österreich aus die Liebsten in Griechenland anruft, zahlt weiterhin den Tarif, den er schon bisher dafür bezahlt hat. In die umgekehrte Richtung hingegen kostet die Handynutzung künftig so viel wie beim Gebrauch im Inland.

Die neue Roamingregel gilt übrigens nicht nur für die EU, sondern auch für Liechtenstein, Island und Norwegen. Der Nachbar Schweiz fällt also nicht darunter. Und auch auf Kreuzfahrtschiffen, Fähren und in Flugzeugen kann es zu Zusatzkosten kommen. (APA, 2.6. 2017)