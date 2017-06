Blitzeinschläge verzögern Start zur ISS

Unbemannter Dragon-Frachter muss bis Samstag warten

Washington – Eine Unwetterfront mit Blitzeinschlägen hat den eigentlich für Donnerstagabend geplant gewesenen Start des privaten Raumfrachters Dragon zur Internationalen Raumstation ISS verzögert.

Der unbemannte Frachter soll nun am Samstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus aufbrechen, teilten die NASA und die Betreiberfirma SpaceX mit. Der mit rund 2.700 Kilogramm Nachschub beladene Dragon soll dann am Montag an der ISS andocken. (APA, 2. 6. 2017)