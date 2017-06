TV- und Radiotipps für Samstag, 3. Juni

Der große Gatsby, Sechs Tage Krieg, Die geliebten Schwestern, Ein Sommernachtstraum, Leaving Las Vegas, Léon – Der Profi, Denk mit Kultur, Fluss ohne Wiederkehr

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Peter Resetarits stellt einen Fall von Lärmhölle durch Lkw-Verkehr zur Diskussion. Bis 18.20, ORF 2

20.15 LEGENDE

Der große Gatsby (AUS/USA 2013, Baz Luhrmann) Die Neuverfilmung des F.-Scott-Fitzgerald-Klassikers lässt Broker Nick Carraway (Tobey Maguire) in die Welt des Emporkömmlings Leonardo DiCaprio als Jay Gatsby eintauchen. Doch inmitten all der rauschenden Feste ist Jay ein einsamer Mann, der seine große Liebe Daisy (Carey Mulligan) zurückerobern will. Baz Luhrman üblich (The Get Down) lässt es wie üblich knallen. Bis 22.40, Servus TV

movieclips coming soon

20.15 THEMENABEND

Sechstagekrieg Die zweiteilige Doku beschreibt, wie der israelische Sieg im Sechstagekrieg ab 5. Juni 1967 gegen die arabische Allianz aus heutiger Sicht einen Wendepunkt in der Geschichte des Nahen Ostens darstellte. Um 22.05 Uhr folgt ein Porträt Yitzhak Rabins, fünfter Ministerpräsident Israels und "Kämpfer für den Frieden". Bis 23.00, ORF 3

20.15 STURM UND DRANG

Die geliebten Schwestern (D/A 2014, Dominik Graf) Die adeligen Schwestern Charlotte (Henriette Confurius) und Caroline (Hannah Herzsprung) verlieben sich beide in den jungen Dichter Friedrich Schiller (Florian Stetter). Entgegen den damaligen gesellschaftlichen Verhaltensnormen beschließen die Schwestern, ihre Liebe und damit ihre Beziehung zu Friedrich zu teilen. Ein souveränes und kurzweiliges Spiel mit der Geschichte. Bis 23.05, ARD

trailer auf deutsch

20.15 THEATER NEU

Ein Sommernachtstraum Zum 400. Geburtstag von William Shakespeare beauftragte die BBC den Dr. Who-Autor Russell T. Davies mit der Neuinszenierung des Klassikers: eine hitzige Angelegenheit. Bis 21.45, One

20.15 KRIEGSEPOS

Troja (Troy, GB/MT/USA 2004, Wolfgang Petersen) Achill, Paris, Priamos, Hector. Brad Pitt, Orlando Bloom, Peter O'Toole, Eric Bana oder die Hollywood-Version von Homers Epos. Großer, alter Stoff, durch die Hollywoodmaschine gedreht. Bis 23.25, Puls 4

22.40 KILLER UND MÄDCHEN

Léon – Der Profi (USA/F 1994, Luc Besson) Der Milch trinkende Profikiller mit seiner Topfpflanze und das Mädchen mit den großen, dunklen Augen: Jean Reno rettet Natalie Portman vor dem Tod und zieht gegen Gary Oldman, als Bösewicht selbstverständlich Freund der klassischen Musik, ins dramatische Shootout. Bis 1.00, Servus TV

trailersplaygroundhd

23.00 TALK

Denk mit Kultur Gäste bei Birgit Denk: Amadeus-Preisträger Paul Pizzera und Sopranistin Daniela Fally. Bis 23.55, ORF 3

23.30 FREIHEITSKAMPF

Poll (D/AT/EST 2010, Chris Kraus) Estland kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs: Oda (Paula Beer) besucht ihren Vater (Edgar Selge) auf seinem Gut Poll. Dort sägt der Mediziner für anatomische Studien die Gehirne von Toten auf. Das morbide Zeitporträt setzt auf kraftvolle Bilder und blitzende Sägen. Bis 1.35, BR

moviemaniacsde

23.50 SEHNSÜCHTE

Fluss ohne Wiederkehr (River of No Return, USA 1954, Otto Preminger) Monroe, Mitchum und Sohn gemeinsam auf dem Floß – das sollte genügen: Unmöglich scheint in diesem Klassiker, dem einzigen Western von Otto Preminger, fast nichts, außer vielleicht zwei ziemlich abgedriftete Leben wieder im Konzept einer "heilen" Familie zusammenzuführen. Bis 1.20, RBB