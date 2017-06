Klare Anweisungen durch technische Dokumentation

Komplexe Produkte verständlich erklären – das ist die Herausforderung, vor der technische Redakteurinnen und Redakteure stehen. Am neuen Lehrgang vermitteln Expertinnen und Experten an der FH JOANNEUM das nötige Wissen dazu.

Was ist vor der Inbetriebnahme zu beachten? Wo ist der gesuchte Knopf? Wie ist das Gerät zu warten? Diese und ähnliche Fragen werden in der Betriebsanleitung technischer Geräte beantwortet – oft unzureichend und manchmal sogar falsch. Um dem entgegenzuwirken, wird mit "Technische Dokumentation" an der FH JOANNEUM erstmals ein Lehrgang angeboten, der sich mit der bestmöglichen Gestaltung von Dokumentationsprodukten befasst.

Die Internationalisierung von Unternehmen, die präzise Zielgruppenansprache und gleichzeitig niedrige Erstellungskosten sind Herausforderungen für zukünftige Dokumentationsprofis. Die Inhalte des Weiterbildungsangebots bereiten darauf vor: Von Grundlagen der Dokumentationsprozesse über professionelles Schreiben, Layout, Wahrnehmung und Medienproduktion bis hin zu Sprachmanagement und juristischen Anforderungen an Dokumentationsprodukte.

Neue Karrieremöglichkeiten

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs bauen wissenschaftlich fundiert ihre fachlichen Kenntnisse aus – oft auch im Austausch mit internationalen Expertinnen und Experten aus der Praxis. So sind die Absolventinnen und Absolventen bestens gerüstet, um Anleitungen für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln und bestehende Dokumentationsprozesse zu optimieren.

Den Absolventinnen und Absolventen von "Technische Dokumentation" eröffnen sich neue Karrieremöglichkeiten. Sie können in verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern arbeiten: etwa im Projekt- und Prozessmanagement, in der Content-Entwicklung oder in der Produktion multimedialer Dokumentationen.