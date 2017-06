Ein Management für Bilderwelten

Das visuelle Zeitalter erreicht neue Dimensionen. Nie zuvor galt es so viele unterschiedliche Kommunikationskanäle und Medien mit adäquaten und aussagekräftigen Bildern zu bespielen. Im Herbst 2017 startet ein neuer berufsbegleitender Master-Lehrgang zu diesem Thema an der FH JOANNEUM.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dreisemestrigen Master-Studiums "Visuelle Kommunikation und Bildmanagement" tauchen nicht nur ein in die Welt der Bilder, sie lernen sie auch zu verstehen und zu benutzen. Sie planen visuelle Projekte unter Einbeziehung von Fotos, Videos, Grafiken sowie Bildern in Sozialen Medien und lernen, worauf es bei der Umsetzung ankommt.

Aufmerksamkeitsfaktor Bild

"Bilder generieren hohe Aufmerksamkeit, meist stärker als Texte. Fotos und Videos werden mit Smartphones ständig generiert. Storys ohne Bilder gibt es nicht mehr, und für Unternehmen werden sie in der Kommunikation wettbewerbsentscheidend", erläutert Lehrgangsleiter Heinz M. Fischer die Bedeutung des Themas. "Profis in der Kommunikationsbranche brauchen daher das richtige Rüstzeug, um mit den neuen Bilderquantitäten in einer reflektierten Weise strategisch umzugehen."

Der neue Master-Lehrgang ist die erste Ausbildung dieser Art, die sämtliche visuellen Genres thematisiert. "Es wird immer wichtiger, mit dem gesamten Spektrum visueller Materialien professionell und kompetent zu agieren", argumentiert der Medien- und Kommunikationsexperte.

Denken und Entscheiden in Bildern

Die praxisorientierte Ausbildung vermittelt neben berufsspezifischen Kenntnissen auch wichtige praktische Fertigkeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konzipieren und gestalten visuelle Elemente, selektieren und analysieren Fotos, Bewegtbilder und Informationsgrafiken, entwickeln und betreuen Websites und Social Media-Kanäle durch visuellen Content und organisieren komplexe Bilderwelten. Auch der kritische Bildeinsatz und die realistische Abschätzung ökonomischer und rechtlicher Aspekte des Bildermarktes sind Themen.