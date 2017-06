Südbahnstrecke in Kärnten bis Freitagabend gesperrt

Feuerwehren waren 180-mal im Einsatz, Aufräumarbeiten gehen am Freitag weiter – Vier Verletzte bei Aquaplaning-Unfall

Klagenfurt – Starker Regen und Hagel haben am Donnerstagabend die Feuerwehren in Kärnten auf Trab gehalten. Vom späten Nachmittag bis Mitternacht gab es rund 180 Einsätze, teilte die Landesalarm- und Warnzentrale mit. Im Bezirk St. Veit wurde die Südbahnstrecke unterbrochen, sie ist voraussichtlich bis Freitag, 18 Uhr gesperrt.

Einige Bundes- und Landesstraßen unpassierbar

Einsätze gab es fast im gesamten Bundesland, vor allem in St. Veit und Klagenfurt-Land. Die Feuerwehren mussten Überflutungen und Muren beseitigen, Keller auspumpen und umgestürzte Bäume zur Seite räumen. Besonders schlimm erwischte es die Gemeinde St. Georgen am Längsee im Bezirk St. Veit: Dort waren Freitagfrüh immer noch Bundes- und Landesstraßen abschnittsweise unpassierbar. Mehrere Feuerwehren rückten am Freitagvormittag für Aufräumarbeiten wieder zum Dienst ein.

ÖBB richten Schienenersatzverkehr ein

Im Gemeindegebiet von St. Georgen wurde auch die Südbahnstrecke unterspült. Zwischen Treibach-Althofen und St. Veit an der Glan wurde laut ÖBB ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, Reisende müssen hier bis Freitagabend rund 30 Minuten mehr einplanen.

Vier Personen wurden am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall wegen Aquaplanings verletzt. Ein 28-jähriger Villacher war mit seinem Auto auf der Südautobahn (A2) laut Polizeiangaben ins Schleudern geraten, gegen die Mittellleitschiene geprallt und hatte sich überschlagen. Der Lenker und seine Mitfahrer, zwei Frauen (18 und 22 Jahre alt) sowie ein 21-Jähriger, wurden ins Landeskrankenhaus Villach gebracht, am Auto entstand Totalschaden. (APA, 2.6.2017)