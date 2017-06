Italien lockt mit Jobs, nicht nur mit Urlaub

Italien erwartet heuer eine Rekordsaison im Tourismus. Um dafür gerüstet zu seine häufen sich derzeit die Angebote für Sommerjobs

Allgemein punktet die Position des Chefs de Rang, die etwa in Mailand von den Superhotels wie Starwood Group (Westin Palace in Mailand), Excelsior Gallia, Sheraton Diana Majestic (Mailand Zentrum) bzw. von Airport Hotel Sheraton Milano Malpensa Airport Hotel gesucht werden. Einschlägige Erfahrung, Italienische Sprachkenntnisse und fließend Englisch sind Voraussetzungen. Deutschkenntnisse sind zweifellos ein Plus. Die Kreuzschifffahrtgesellschaft Costa Crociere bietet drei- bis fünf-Monatsverträge über das Jahr verstreut, an. Gesucht werden u.a. Bäcker und Fotografen. Lichttechniker , Tanzlehrer, Köche, Pizzabäcker und Hostessen.

Durch das ganze Land

Die verschiedensten Arbeitsagenturen, von Articolo 1 über Ho.Re.Ca und Gi Group bieten zig Sommerjobs im Tourismus an. Interessant scheinen die Offerten von Ho.Re.Ca für den Gardasee, die Costa Smeralda (Sardinien) und die südliche Adria-Küste. Die Suche geht von Animatoren bis zu Köchen, von Hostessen bis zu Gepäckträger. Aber auch Verkäufer im Luxus-Bereich und Mitarbeiter in den verschiedensten Telefon-Zentralen werden gesucht. Umana bietet 1000 Angebote für Ferienjobs im Tourismus an. Pagegrou hat 200 offene Sommerstellen, die sich vorwiegend auf den Logistik-Bereich konzentrieren während Randstad das Stellenangebot mehr auf den Fremdenverkehr konzentriert.

Die meisten Jobs in der Gastro

Arbeitsstellen gibt es aber vor allem im Gastronomiebereich. Es handelt sich dabei nicht ausschließlich um Sommerjobs. McDonalds wird bis Jahresende 20 neue Restaurants in Italien , Starbucks seine ersten Kaffeehäuser eröffnen. Bei McDonalds sind 600 neue Arbeitsstellen ausgeschrieben. Dabei muss gesagt werden, dass über 90 Prozent aller McDonalds-Mitarbeiter unbefristete Arbeitsverträge haben. Der Genossenschaftskonzern Cir Food sucht für die mittelitalienische Region Emilia Romagna und die Lombardei 200 Mitarbeiter. Auch Jugendliche ohne Erfahrung, die zu den verschiedensten Stages bereits sind, seien willkommen. Im Hotel-und Restaurantbereich sucht Obiettivo Tropic 92 neue Mitarbeiter, davon 22 Köche, 24 Küchenmitarbeiter, 18 Kellner. Die Hotelkette Garibaldi Hotels bietet in den verschiedensten Regionen Italiens 50 Jobs in ihren Hotels zwischen Trient und Sizilien an. (2.6.2017)