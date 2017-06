Freitag und Samstag: Staus zu Pfingsten zu erwarten

Kurzurlauber, Tagesausflügler und Pfingstferien bei den Nachbarn werden zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen

Wien – Das bevorstehende Pfingstwochende wird zu Staus führen, so der Autofahrerclub Arbö. Einerseits starten in Deutschland die Schüler starten in teils zweiwöchige. Pfingstferien (Bayern, Baden-Württemberg). Andrerseits neigt sich in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen die schulfreie Zeit dem Ende zu.

Auch die Österreicher werden das verlängerte Wochenende für Tagesausflüge und Kurzurlaube nützen, weshalb der Arbö Informationsdienst mit zwei Reisewellen rechnet: Die erste Reisewelle wird demnach ab dem frühen Nachmittag am Freitag vor allem die Stadtausfahrten der Ballungszentren betreffen. Spitzenreiter in Sachen Staus wird wieder einmal Wien sein. Aber auch rund um Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck müssen die Autofahrer bis in die Abendstunden erhebliche Verzögerungen einplanen.

Stau auch am Samstag

Die zweite Reisewelle, bedingt durch die Pfingstferien in Süddeutschland, wird ab den Morgenstunden am Samstag über die Transitrouten im Westen rollen. Kilometerlange Staus sind vor der Mautstelle Schönberg, auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg und vor den Tunnelportalen des Katschberg- und Tauerntunnels zu erwarten.

Verzögerungen bis in den Nachmittag hinein müssen Autofahrer auch vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen auf der Fernpassstraße (B179) einplanen. Mit starkem Rückreiseverkehr muss dann am Pfingstmontag ab den Mittagsstunden gerechnet werden. Die längsten Wartezeiten wird es aber erneut am Grenzübergang Walserberg geben. Weil die Grenzkontrollen vorläufig noch kein Ende finden, wird es bei der Einreise ins benachbarte Deutschland zu stundenlangen Stehzeiten kommen – und das über das gesamte Wochenende, so der Autofahrerclub.

Atypische Zeiten

Der Arbö empfiehlt kleinere Grenzübergänge zu nutzen und möglichst zu atypischen Zeiten los zu starten. "Bewährt haben sich die frühen Morgenstunden oder die späten Abend- und Nachtstunden. So kann man nicht nur beinahe fließend die Städte verlassen, man kommt außerdem auch ohne längere Staus über die Grenzen", rät Verkehrsexperte Jürgen Fraberger. (red, 2.6.2017)