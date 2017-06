Shaqiri schoss die Schweiz zum Rekordsieg

1:0 gegen Weißrussland sechster Erfolg in Serie – Bestmarke von 1961 übertroffen

Neuchatel – Die Schweiz hat im Fußball-Testländerspiel gegen Weißrussland einen Rekord in der 112-jährigen Länderspielgeschichte aufgestellt. Das 1:0 am Donnerstag in Neuchatel, das Xherdan Shaqiri (9.) mit einem herrlichen Treffer fixierte, war der sechste Sieg in Folge. Die bisherige Bestmarke von fünf Erfolgen in Serie unter dem gebürtigen Österreicher Karl Rappan stammte aus den Jahren 1960 und 1961. (APA/sda, 1.6.2017)