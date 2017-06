Donald Trump kündigt Pariser Klimaschutzabkommen auf

US-Präsident gab Entscheidung am Donnerstag bekannt – Trump will neuen Vertrag verhandeln

Washington – US-Präsident Donald Trump will den Weltklimavertrag von Paris kündigen, weil er für die USA zu teuer wäre. Das gab Trump am Donnerstag in Washington bekannt. Die USA werden sich zunächst aus dem Abkommen zurückziehen, Trump will aber einen neuen Deal verhandeln, der aus seiner Sicht "fairer" für die USA sei.

"Ab heute werden die USA jegliche Umsetzung der nicht bindenden Teile des Abkommens beenden", sagte Trump in seiner Ansprache. Damit deutete er an, dass sich Washington auf die Vier-Jahres-Frist für den kompletten Ausstieg aus dem Abkommen halten werde.

the white house

Er kritisierte das Abkommen als schädlich für die USA, die durch das Abkommen stärker belastet werden als andere Staaten. Weil er das amerikanische Volk schützen müsse, sei es seine "feierliche Pflicht", aus dem Abkommen auszusteigen, betonte Trump. Er wolle nun einen Deal erreichen, der "fair" sei, betonte der US-Präsident

Damit erfülle er ein Wahlkampfversprechen, wonach er die amerikanischen Arbeiter an erste Stelle setze, heißt es in einem Dokument des Weißen Hauses, das Reuters am Donnerstagabend vorlag. China dürfe nach dem Abkommen seine Emissionen bis 2030 weiter steigern, argumentiert er dem Dokument zufolge weiter.

Wenn die USA das Abkommen kündigen, wird ihr Austritt frühestens im Jahr 2020 gültig. Die USA wären damit das einzige Land neben Syrien und Nicaragua, das nicht mehr Teil des UN-Weltklimavertrags ist. (Reuters, 1.6.2017)