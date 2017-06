Schüsse in Hotelkomplex in Manila

Mehrere Verletzte – Augenzeugen berichten von mehreren Angreifern

Manila – Bewaffnete haben in der philippinischen Hauptstadt Manila in einem Hotelkomplex das Feuer eröffnet. Die Polizei sei in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit starken Kräften angerückt, hieß es lokalen Medienberichten weiter. Es gebe Verletzte.

Augenzeugen berichteten, es seien mehrere Angreifer in dem Gebäude des Resorts World Manila in der Nähe des internationalen Flughafens. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Kampf gegen Islamisten

Auf den Philippinen führt die Armee einen Kampf gegen islamistische Rebellen. Gefechte gab es in den vergangenen Tagen vor allem um die südphilippinischen Stadt Marawi. Bei den Islamisten handelt es sich überwiegend um Angehörige einer lokalen Jihadistengruppe gruppe namens Maute, die dem Islamischen Staat (IS) Treue geschworen hat. Im Süden der mehrheitlich katholischen Philippinen kämpfen muslimische Separatisten seit den 1960er-Jahren für Autonomie. (red, APA, dpa, 1.6.2017)