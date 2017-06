Standfest übernimmt Sturm Amateure als Trainer

Sportdirektor Günter Kreissl: "Er weiß sehr genau, was nötig ist"

Graz – Joachim Standfest bleibt dem Fußball erhalten. Der Ex-Profi wird zumindest für die kommenden zwei Jahre die in der Regionalliga Mitte spielenden Sturm Graz Amateure als Cheftrainer betreuen. Das gab der Club am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. "Er weiß sehr genau, was nötig ist, um ein erfolgreicher Profi zu werden", lobte Sportdirektor Günter Kreissl den 36-jährigen Ex-ÖFB-Teamspieler.

"Ich freue mich über meine neue Aufgabe bei den Schwarz-Weißen sehr und will mich beim Verein und den Verantwortlichen für die unglaubliche Chance bedanken", meinte Standfest, der von 2010 bis 2012 Spieler bei Sturm Graz war und mit dem Verein 2011 Meister wurde. Am vergangenen Wochenende hatte der gebürtige Leobener im Dress des Wolfsberger AC ausgerechnet gegen die Grazer seine 508. und letzte Bundesliga-Partie bestritten. Als Assistenztrainer sind Standfest künftig mit Mario Kienzl und Roland Goriupp zwei weitere Ex-Sturm-Kicker zur Seite gestellt. (APA; 1.6.2017)