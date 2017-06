"Elex": Nächstes Rollenspiel der "Gothic"-Macher erscheint im Oktober

Neuer Trailer veröffentlicht, Collector‘s Edition vorgestellt

Elf Jahre nach "Gothic 3" und drei Jahre nach dem dritten "Risen"-Teil meldet sich das deutsche Studio Piranha Bytes heuer wieder zurück. Das neueste Action-Rollenspiel, "Elex", wechselt das Setting und siedelt sich in einer postapokalyptischen "Science Fantasy"-Welt an. Am Planeten "Magalan" kämpfen mehrere Fraktionen nach dem Einschlag eines Kometen um ihr Überleben und die Kontrolle des namensgebenden, mysteriösen Materials, das der Himmelskörper mitgebracht hat.

Nun hat Publisher THQ Nordic das Releasedatum für das Game bekannt gegeben. Am 17. Oktober wird "Elex" für Windows, die Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Anlässlich der Bekanntgabe wurde außerdem ein neuer Trailer freigegeben, der eine cinematische Einführung in die Spielwelt gibt.

thq nordic

Sammleredition mit Stoffkarte und Statue



Ebenfalls bekannt ist nun auch der Inhalt der "Collector‘s Edition". Neben dem Spiel enthält diese in einer "hochwertigen Verpackung" auch den Soundtrack auf CD, die auf Stoff gedruckte Spielkarte, ein Handbuch, ein Artbook sowie eine rund 25 Zentimeter hohe Statue eines Alb-Magiers und ein rund fünf Zentimeter messendes Amulett.

Preis und Verfügbarkeit der Sammlerausgabe wurden noch nicht genannt. (red, 01.06.2017)